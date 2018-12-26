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Конкурс от ЦИК РФ по переименованию избирательного ящика вызвал ажиотаж

Общество

Предложений поступило множество

Москва, 26 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Избирательный ящик в России сохранит своё прежнее название. Как выяснилось, оно оказалось самым подходящим. Об этом говорят итоги конкурса, который в конце октября в шутку объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Как рассказала журналистам главы ЦИК, конкурс на новое название для избирательной урны вызвал большой интерес у граждан РФ. На горячую линию Центризбиркома поступило множество предложений с разными вариантами.

Наиболее частные предложения — назвать избирательную урну «корзиной», «коробом» и «боксом». Среди наиболее оригинальных и интересных — гласнар, элпам, избирательный алтарь или чаша, а также ёмкость доверия.

«Но ничего лучшего, чем ящик для голосования, никто придумать не смог», — отметила Памфилова.

Что касается обещанного приза в 70 тыс. рублей, то эти деньги из своей зарплаты глава ЦИК уже перечислила в фонд на операцию больному мальчику. Однако самые активные участники конкурса без поощрения не останутся. Им будут направлены благодарственные письма.

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Реформа избирательной системы
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