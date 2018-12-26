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Боевиков ВСУ планируют «переселить» в чужие дома в Донбассе — разведка ЛНР

Общество

Украинским силовикам негде жить

Луганск, 26 декабря 2018, 15:36 — REGNUM  Оккупационная администрация подконтрольной Украине территории ЛНР распорядилась выявить в прифронтовой зоне пустующие дома и поселить в них боевиков ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко 26 декабря во время брифинга.

«По имеющийся у нас информации, военно-гражданской администрацией Луганской области отданы распоряжения коммунальным службам провести проверки частных домовладений, на предмет задолженности за коммунальные услуги и длительного отсутствия хозяев. После выявления нарушений, эти дома планируется перевести в коммунальную собственность, с последующим заселением солдат ВСУ», — рассказал Марочко.

Напомним, ранее представитель ЛНР рассказал о переброске военного эшелона в прифронтовые районы ЛНР, а также о выявленных разведчиками скрытых позициях украинской техники.

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Война в Донбассе
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