Собянин о пробках Москвы: «Сосуд был уже наполнен»

Москва, , 15:19 — REGNUM Москва поехала лучше и быстрее, несмотря на увеличение количества автомобилей, заявил 26 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалам.

«Мы стояли в 9−10-балльных пробках. Сосуд уже был наполнен настолько, что его ещё чуть-чуть подлить, и он уже будет переливаться, с «горкой» будет. Мы вообще остановимся. К этому сосуду добавилось ещё столько — машин стало в полтора раза больше. Он уже должен быть раз 20 переполнен. Мы уже должны раз 20 просто остановиться. Но не остановились же?» — сказал Собянин.

По его словам, перед Новым годом в Москве «сложные дни», но в целом, в среднем по году, «Москва поехала лучше и быстрее».

Ранее мэр Москвы признался о готовности остановить программу реновации в Москве из-за критики.

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