В Омске разработают новую программу изучения французского языка в школах

Омск, , 15:13 — REGNUM Омский центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» совместно представителями Омского государственного педагогического университета проведут встречу группы учителей, которая займётся разработкой рабочей программы изучения французского языка в школах. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба вуза.

«Решение о том, что с этого учебного года к традиционному английскому языку в качестве обязательного предмета добавится второй иностранный, стало однозначным, поскольку это является обязательным требованием ФГОС основного общего образования», — сообщила завкафедрой французского языка, кандидат педагогических наук, доцент Юлия Мартынова.

По её словам, многие школы Омска и Омской области вводят немецкий, китайский и французский языки. Французский язык является официальным языком ООН, Евросоюза и Европарламента, дипломатии, а также отличается своим благозвучием. В связи с этим у учителей французского языка возникла необходимость в разработке рабочей программы по данной дисциплине.

Первое заседание творческой группы учителей состоится 9 января.

Также в первой половине января на базе факультета иностранных языков ОмГПУ при поддержке министерства образования Омской области пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

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