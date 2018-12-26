Нужны не штрафы, а аресты: о наказаниях за повторную езду без прав

Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Самой адекватной мерой наказания для граждан, повторно севших за руль без прав, будет арест, штрафы как мера воздействия малоэффективны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 декабря, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативу ГИБДД об ужесточении наказания за повторную езду без прав.

Как сообщалось ранее, глава ГИБДД Михаил Черников предложил «существенно ужесточить» наказания за этот вид нарушений: вместо штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей установить наказание в виде административного ареста на 15 суток, обязательных работах на срок до 200 часов и штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Наиболее эффективной мерой наказания за такие нарушения мне кажется арест. Денежные штрафы работают плохо. Если бак бензина стоит 3 тысячи рублей, то что говорить о штрафе в 5 тысяч? И даже сумма в 30 тысяч рублей серьезна только для жителей регионов, а в Москве — далеко не для всех.

Казну таким образом не наполнить, потому что нарушителей такого рода немного, но вот убрать их с дорог было бы очень полезно. Люди, повторно пойманные за езду без прав — это, в большинстве случаев, люди, лишённые прав, к примеру, за езду в нетрезвом виде. Потом мы рискуем снова встретить их на дороге пьяными, только теперь уже и без прав. К тому же повторная езда без прав — это нарушение, которое не может не быть сознательным и преднамеренным, — отметил Денис Шубин.