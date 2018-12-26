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В Оренбурге врач детской больницы отдан под суд за смерть ребёнка

Общество

Трагедия произошла ровно год назад

Оренбург, 26 декабря 2018, 15:09 — REGNUM  В Оренбурге под суд отдан врач-анестезиолог-реаниматолог одной из детских больниц. Ему вменяют причинение по неосторожности смерти трёхлетнему мальчику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Трагедия произошла в середине декабря 2017 года. Ребёнок был госпитализирован 14 декабря в больницу для плановой операции. Хирургическое вмешательство проводили утром 15 декабря. Мальчику ввели несколько анестезиологических препаратов. После этого у него оказался нарушен сердечный ритм и остановилось сердце. Спасти его не удалось.

Следствие посчитало, что во всём виноват врач. Сам он не признал своей вины. При этом, по информации следственных органов, ранее, во время работы в больнице, этот гражданин уже к уголовной ответственности за преступление против собственности.

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