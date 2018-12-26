Волонтеры проекта «Мечтай со мной» исполнили три заветных желания

Москва, , 14:59 — REGNUM Накануне Нового года волонтёры благотворительного проекта «Мечтай со мной», который входит в линейку проектов АНО «Россия — страна возможностей», воплотили в жизнь сразу три заветных желания тяжелобольных людей. Мечты бывают разные: кто-то хочет встретиться с кумиром, кто-то — побывать в новом месте или вернуться туда, где пережиты светлые моменты.

Семилетняя Лиза Кованова из Москвы любит животных и носит в кармане фигурку всадницы. У девочки несколько онкологических заболеваний, но это не мешает ей мечтать о том, что не связано с лечением и выздоровлением. Она давно хочет научиться ездить в седле. 23 декабря Лиза думала, что идёт на новогоднюю ёлку, а попала в сказку: пунктом назначения стал конно-спортивный комплекс, где девочка смогла стать наездницей. День мечты для Лизы организовала заместитель председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Она вытянула конверт с этим желанием на стенде «Мечтай со мной» во время Международного форума добровольцев.

На день раньше исполнилось желание девятилетней Полины Дмитриевой из Рязанской области. Ребёнок только оправился после тяжёлой болезни и открывает в себе новые таланты: увлекается танцами, ментальной арифметикой и плаванием. Несколько лет назад Полина увидела представление в дельфинарии и очень захотела оказаться в бассейне и поплавать вместе с животными. 22 декабря мечта стала явью. Волонтеры организовали в Москвариуме один из самых счастливых дней в жизни девочки: она познакомилась с разнообразными морскими обитателями — косатками, белухами, скатами и мечехвостами.

«Как после этого не поверить в чудеса, даже взрослым!?» — радуется мама Полины.

Волонтеры проекта «Мечтай со мной» исполняют не только детские мечты, но и желания пожилых людей. 24 декабря реализовалось одно из них: жительница Орловской области Александра Коренева, которой исполнился 91 год, с помощью волонтеров побывала на Красной площади в Москве и возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Александра Михайловна пережила фашистскую оккупацию, и встретила освобождение Орла. С 1943 года женщина начала работать на орловском военном заводе, собирая моторы для танков и мосты для броневиков. Впоследствии завод был преобразован в «Трансмаш». На нем Александра Михайловна и трудилась всю жизнь.

Теперь она живёт в доме ветеранов. Родственников нет, но есть подруги, с которыми женщина и поделилась мечтой: увидеть, как изменилась российская столица за эти годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главная цель проекта «Мечтай со мной» — реализация заветных желаний детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Волонтёры не дарят подарки, они организуют события, которые оставят положительные эмоции и воспоминания.

Заявки на участие в проекте собирают волонтёры в медицинских заведениях и социальных учреждениях, а также их можно подать на сайте МечтайСоМной.РФ.

Проект «Мечтай со мной» вошёл в платформу «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках Года добровольца в России. Планируется, что до конца 2018 года волонтёры устроят «День мечты» для 20 тяжелобольных детей и пожилых людей из разных частей страны.