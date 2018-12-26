ВСУ перебросили эшелон с военной техникой в зону конфликта — разведка ЛНР

Луганск, , 14:54 — REGNUM Разведка ЛНР зафиксировала эшелон с военной техникой, прибывший на станцию Рубежное, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко 26 декабря во время брифинга.

Со станции Рубежное техника направилась в район прифронтового населённого пункта Золотое-4. В данном посёлке разведка обнаружила месторасположение танка, спрятанного ВСУ в жилой застройке.

В районе населённого пункта Попасная зафиксированы три БМП-1 и один БТР-80, добавил Марочко.

Он также отметил, что наращивание количества техники в зоне конфликта говорит о намерениях Украины решить вопрос Донбасса силой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал о том, что разведка ЛНР обнаружила на временно подконтрольной Украине территории 152-мм гаубицы «Акация» и машины для радиолокационной разведки.

Читайте также: ЛНР: Украина продолжает перемещать технику к линии соприкосновения