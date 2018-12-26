Мэрия Ярославля начала диалог с многодетными по льготам

Ярославль, , 14:47 — REGNUM В мэрии Ярославля состоялась встреча заместителя мэра по социальной политике Елены Новик с активом общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Встреча была организована после того, как многодетные начали собирать подписи под письмом Владимиру Путину против отмены льгот из городского бюджета. Решение было принято 19 декабря.

Судя по сообщению на сайте мэрии, ни о чем конкретном стороны не договорились. Власти убеждали, что семьи сохранят помощь, доказав, что они малоимущие. Многодетные жаловались на сложности с подтверждением доходов. Как сказала заммэра Ярославля Елена Новик, сейчас в Ярославле около 900 многодетных малоимущих семей находят возможность подтвердить бедность раз в три месяца. Значит, и остальные как-то выкрутятся.

Кроме того, власти пообещали подходить к вопросу определения малоимущности «в индивидуальном порядке». Стороны договорились встретиться еще раз в следующем году. При этом многодетные не отказались от отправки письма президенту.

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