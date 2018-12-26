В Кызыл-Ординской области Казахстана усилили противопаводковые меры

Кызыл-Орда, Казахстан, , 14:49 — REGNUM С целью предупреждения паводковых ситуаций под особым контролем экстренных служб находится 56 участков русла реки Сырдарьи в Кызыл-Ординской области Казахстана, заявил руководитель областного управления мобилизационной подготовки Асылбек Шаменов, передает 26 декабря телеканал «Хабар 24».

Протяженность реки в области составляет 1274 км. Шаменов отметил, что на всех 56 участках мобилизованы дежурства, которые проводят круглосуточный мониторинг. Подъема уровня воды пока не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря синоптики Казахстана предупредили о возможных подтоплениях на востоке, юго-востоке и юго-западе страны из-за неустойчивых ледовых явлений.

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