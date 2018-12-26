За год более 615 тыс человек в Южной Корее сменили место жительства

Сеул, , 16:59 — REGNUM Согласно информации статистической службы Республики Корея о «миграции населения», за ноябрь количество людей, сменивших свое место жительства, составило 615 000 человек, что на 2,9% больше по сравнению с прошлым годом за аналогичный период, сообщает YTN.

Из города Сеул переехало 11 355 человек, из Пусана 2034 человек, из Тэгу 1196 человек. Однако приток населения увеличился в провинции Кёнгидо на 13 541 человек, в Седжоне на 1479 человек, в провинции Чхунчхон-Намдо на 1003 человека за месяц.