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За год более 615 тыс человек в Южной Корее сменили место жительства

Общество

По сравнению с прошлым годом, количество людей, сменивших свое место жительства, увеличилось на 2,9%

Сеул, 26 декабря 2018, 16:59 — REGNUM  Согласно информации статистической службы Республики Корея о «миграции населения», за ноябрь количество людей, сменивших свое место жительства, составило 615 000 человек, что на 2,9% больше по сравнению с прошлым годом за аналогичный период, сообщает YTN.

Из города Сеул переехало 11 355 человек, из Пусана 2034 человек, из Тэгу 1196 человек. Однако приток населения увеличился в провинции Кёнгидо на 13 541 человек, в Седжоне на 1479 человек, в провинции Чхунчхон-Намдо на 1003 человека за месяц.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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