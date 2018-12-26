Эколог: Проектируем ракеты, а очистные для Байкала сделать не можем

Улан-Удэ, , 14:35 — REGNUM В 2019 году в Бурятии начнётся реализация проекта «Чистая вода» общей стоимостью более 4,5 млрд рублей. По мнению директора Бурятского регионального объединения по Байкалу (БРОБ) Натальи Тумуреевой, это хорошая новость, наконец-то начнут строить очистные сооружения, что очень важно для Байкала, ведь всё, что сегодня происходит на мелководьях озера, можно описать одним словом — заболачивание, по-научному — эвтрофикация.

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«По сути, это накопление разных питательных веществ в воде и грунте. Это приводит к бурному развитию водорослей (например, спирогиры) и появлению в воде цианобактерий, которые содержат токсины, способные вызвать отравление людей и животных, замор рыб. Основная причина всего этого безобразия — влияние человека и его хозяйственная деятельность», — пишет Тумуреева на своей странице в Facebook.

По её словам, из-за холодной воды все биологические и химические процессы в озере очень замедлены или не идут совсем: Байкал фактически не может перерабатывать всё, что в него сливает человек:

«Поэтому и подход к охране озера должен быть индивидуальным. Если не обращать внимания, а ещё того хуже, не знать обо всех естественных процессах в озере, можно просто разрушить уникальную экосистему Байкала».

Эксперт напомнила о том, что в марте 2010 года был утверждён приказ Минприроды России N 63 об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал. Также существует постановление правительства №643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

«Этот приказ — охранная грамота Байкала, и не вина озера, что выполнение нормативов содержания загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в озеро, признаётся экономически не выгодным или невыполнимым», — сказала Тумуреева.

Эколог объясняет, что в одном из изданий об экологии и промышленности в России ей попалась статья о недостижимых нормативах для очистных сооружений. Авторы статьи пишут о том, что эти самые нормативы срочно нужно менять в сторону понижения:

«Нет нормативов — нет проблемы! Мешают эти нормативы строить очистные сооружения! И вообще нужно сделать все как в Европе, то есть летом есть нормативы, а зимой их отменять. Европейские озера справляются, а чего это Байкал не справится?»

Однако Наталья Тумуреева подчёркивает, что не увидела в статье научных обоснований этого предложения, выводов экологов, гидробиологов и лимнологов:

«Одно то, что Байкал сравнивается с европейскими озёрами, говорит о некомпетентности авторов в процессах, происходящих в экосистеме Байкала. Надо отметить, что Европа — один из самых загрязненных регионов планеты!»

Кроме того, как пишет директор БРОБ, один из авторов данной статьи — председатель совета директоров компании, являющейся российским производителем очистных сооружений для хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также продукции для наружных инженерных сетей:

«Не смею усомниться в компетентности инженеров этой компании в области строительства очистных сооружений. Однако с уверенностью можно предположить, что компания заинтересована в снижении строгости нормативов для сточных вод, чтобы упростить себе жизнь и получать подряды на строительство очистных сооружений, в том числе и для Байкала. Что это — подготовка почвы для получения государственного финансирования? Сговор? Распил?»

Тумуреева подчеркнула, что очистные сооружения строить жизненно необходимо, но для этого нельзя допускать снижения строгости нормативов:

«Почему бы нам не сделать полноценные научные исследования, с привлечением разного рода специалистов, а может быть и разработать такие технологии очистки воды, которые будут созданы специально для Байкала. Тем более, как говорят авторы статьи, они уже давно разработаны и используются, просто более дороги в процессе эксплуатации. Но ведь мы говорим не о рядовом водоёме. Мы же умеем проектировать ракеты, космические корабли, почему не можем сделать уникальные очистные сооружения для Байкала?»

По словам эксперта, если Минприроды по каким-либо соображениям отдельных чиновников всё-таки решит снизить нормативы, от этого получат выгоду многие, но только не Байкал и не люди, живущие на его берегах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года стало известно, что вид мелководной зоны озера Байкал шокировал руководителя группы водолазных исследований и подводного мониторинга ЛИН СО РАН Игоря Ханаева. Мелководье в Лиственничном заливе, напротив посёлка Листвянка в Иркутской области, покрыто зелёной вязкой субстанцией. Учёный сделал вывод, что, судя по всему, речь идёт о цветении нитчатых водорослей и цианобактерий.

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