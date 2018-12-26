В Ингушетии расследуют похищение правозащитника

Магас, , 14:06 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту похищения сотрудника правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского. По его заявлениям, он был похищен и избит во время событий в октябре 2018 года, когда в Ингушетии проходили протестные митинги против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией.

По данным Комитета против пыток, уголовное дело возбуждено по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Напомним, ранее расследования этого преступления потребовал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

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Как сообщало ИА REGNUM, правозащитник Олег Козловский 6 октября 2018 года находился в Ингушетии для освещения событий в республике. Он получил приглашение от неизвестного мужчины встретиться с одним из организаторов протестных акций. Однако как только Козловский спустился из своего номера в гостинице, его посадили в машину и вывезли за пределы города Магаса.

Один из злоумышленников представился правозащитнику сотрудником ингушского Центра по борьбе с экстремизмом. Угрожая оружием, Козловского заставили раздеться, лечь на землю и устроили инсценировку убийства. Напугав его, бандиты снова посадили его в машину, отвезли в Северную Осетию и выпустили недалеко от аэропорта.