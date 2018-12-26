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Реновация в Москве была на грани остановки — Собянин

Общество

Он рассказал, что после запуска проекта власти Москвы оказались «под шквалом критики»

Москва, 26 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  Программа реновации жилищного фонда в Москве могла остановиться из-за шквала критики, заявил 26 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалам.

Он рассказал, что после запуска проекта власти Москвы оказались «под шквалом критики».

«Мы были на грани остановки этого проекта», — сказал Собянин.

В итоге мэрия изменила подход к программе, принимая в неё не все дома.

По словам главы столицы, основная критика поступала от тех, кто не имел отношения к переселению.

Напомним, в рамках программы происходит расселение пятиэтажных домов. Она охватывает около миллиона человек.

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Московская реновация
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