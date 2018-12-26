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Блогер из Сочи приговорен к шести годам колонии за шантаж

Общество

Валов угрожал депутату Госдумы негативными публикациями

Сочи, Краснодарский край, 26 декабря 2018, 13:51 — REGNUM  Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов проведет шесть лет в колонии и выплатит штраф. Суд признал его виновным в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо (ЛДПР), передает 26 декабря радиостанция «Говорит Москва».

Как было установлено следствием, в 2016 году блогер потребовал у депутата 300 тыс. рублей единоразово и по 15−20 тыс. рублей ежемесячно, угрожая в противном случае публиковать о Напсо негативные материалы.

Журналист был задержан в Сочи в январе 2018 года. Из материалов дела следует, что с 2016 года его телефон прослушивали спецслужбы.

Помимо лишения свободы, блогера приговорили к штрафу в размере 700 тыс. рублей.

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Вымогательства
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