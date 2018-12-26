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Путин поздравил Институт всеобщей истории РАН с 50-летием

Общество

Президент направил коллективу поздравительную телеграмму

Москва, 26 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  Сегодня, 26 декабря, президент России Владимир Путин поздравил Институт всеобщей истории РАН (ИВИ) с юбилеем. Институту исполняется 50 лет, сообщается на сайте Кремля.

Путин, отметил, что за полвека институт взрастил целую плеяду талантливых учеников и последователей. А фундаментальные научные труды имеют важное значение для понимания современных политических процессов и прогностической деятельности.

По его мнению, за годы работы институт завоевал высокий авторитет как ведущий научно-исследовательский центр страны по комплексному изучению всемирной истории.

«Институт вносит неоценимый клад в подготовку квалифицированных специалистов и укрепление международного сотрудничества», — подчеркнул глава государства и пожелал коллективу ИВИ РАН успехов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в РАН образована комиссия по противодействию фальсификации научных исследований, которая будет курировать проведение экспертизы учебников, диссертаций и других научных работ на наличие в них признаков фальсификации.

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