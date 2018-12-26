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Брижит Бардо просит Макрона о «рождественском чуде» для животных

Общество

В письме, адресованном президенту страны, Брижит Бардо требует предпринять меры для защиты животных

Париж, 26 декабря 2018, 13:46 — REGNUM  Бывшая французская актриса, защитница животных, Брижит Бардо написала письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, требуя «рождественского чуда» в отношении защиты животных, сообщает Le Figaro.

«Защита животных во Франции поставлена на всеобщее обозрение и зависит от правительства», — считает бывшая актриса.

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«Для некоторых Рождество — маленькое чудо, и я верю в чудеса!» — продолжила она.

«Если трудно, а иногда и невозможно улучшить качество жизни человека, обратите внимание, проявите сострадание, желание улучшить жизнь животным, чьи немые страдания — позор для Франции», — подчеркнула Брижит Бардо в своем письме.

Известно, что во Франции ежегодно погибает 3 млн животных «от варварского отношения». В частности, Брижит Бардо активно борется с охотой на животных и выступает за установления видеокамер на бойнях.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года глава Франции принял решение сократить вдвое стоимость национальной лицензии на охоту с 400 до 200 евро в год.

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