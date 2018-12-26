Правительству Москвы расширили полномочия по организации дорожного движения

Москва, , 13:41 — REGNUM Правительство Москвы получит дополнительные полномочия по организации дорожного движения в столице. Соответствующие поправки в статью 12 закона «О правительстве Москвы» были приняты на заседании Московской городской думы 26 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о приведении закона в соответствие с ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Было принято решение, что уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы будут осуществлять политику в сфере организации дорожного пространства, по определению платных парковок — дней, которые являются выходными, праздничными, когда плата за парковку не взимается или наоборот», — подчеркнул председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре и спорту Кирилл Щитов («Единая Россия»).

Поправками принимается решение об установлении запрета на размещение платных парковок на отдельных территориях города Москвы в соответствии с федеральным законодательством, а также определяются периоды времени суток, выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные городские парковки используются бесплатно. Закон вступит в силу с 30 декабря 2018 года

Напомним, согласно части 4 статьи 13 Федерального закона № 443-ФЗ субъектом Российской Федерации могут быть установлены периоды времени суток, а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно.