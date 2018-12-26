Более 40 сирот в Дагестане переедут в новые квартиры

Махачкала, , 13:45 — REGNUM Обладателями новых квартир в городе Махачкале стал 41 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Минимальная площадь выделяемого жилья составила не менее 35 квадратных метров, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе мэрии города.

Врио главы Махачкалы Мурад Алиев сообщил собравшимся в мэрии города, что жилые дома, в которых они будут жить, отвечают всем стандартам качества, а микрорайон имеет развитую инфраструктуру и транспортное сообщение. Помещения уже готовы к заселению: в них, как отметил градоначальник, проведена полная внутренняя отделка, установлены пластиковые окна, имеются отопление, водоснабжение и т. д. Кроме того, владелец строительной компании за свой счет обставил квартиры мебелью первой необходимости.

Добавим, что сиротам квартиры переданы на пять лет по договору специального найма. По истечении срока контракта новые собственники смогут приватизировать квадратные метры.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что к концу 2018 года власти Дагестана планируют довести число обеспеченных жильём в течение года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 310. На достижение этой цели было направлено более 257 млн рублей, 150 млн из которых — средства из казны республики.