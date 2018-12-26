В Казахстан экстрадирован владелец автобуса, в котором погибли 52 человека

Чимкент, Казахстан, , 13:27 — REGNUM Подозреваемый по делу о гибели 52 человек в результате пожара в автобусе Ордухан М. экстрадирован из Узбекистана в Казахстан, сообщили 26 декабря в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

По данным ведомства, мужчина подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с технической неисправностью, которая привела к пожару и гибели 52 человек. После трагедии владелец сгоревшего автобуса скрывался в Узбекистане. В настоящее время Ордухан М. находится в следственном изоляторе Чимкента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2018 года в Актюбинской области Казахстана на 1068-м километре автодороги Чимкент — Самара произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 гражданина Узбекистана.

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