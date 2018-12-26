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Калужский омбудсмен: Новый год дает надежду на исполнение заветных желаний

Общество

«В такой стране, как Россия, все годы должны быть успешными по определению»

Калужский омбудсмен: Новый год дает надежду на исполнение заветных желаний
Иллюстрация: Admoblkaluga.ru
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников

Калуга, 26 декабря 2018, 20:05 — REGNUM  В преддверии нового, 2019 года, и Рождества уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников обратился с новогодними пожеланиями к читателям и сотрудникам ИА REGNUM.

«Уважаемые друзья! Примите мои самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом! Этот светлый праздник дает нам надежду на исполнение заветных желаний. Пусть наступающий год будет полон яркими замыслами и делами, щедр на доброту и согласие, пусть он станет для вас годом новых достижений!» — сказал Юрий Зельников.

«Хотелось бы пожелать, чтобы нам, россиянам, в конце каждого минувшего года не говорили, что «прошедший год вновь выдался не простым». В такой стране, как Россия, все годы должны быть успешными по определению. Доброго здоровья, благополучия и счастья Вам и Вашим близким!» — добавил омбудсмен.

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