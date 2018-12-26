Экс-глава новосибирского УГИБДД не смог оспорить своё увольнение в суде

Новосибирск, , 13:07 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска оставил иск бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха к МВД без удовлетворения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Сергей Штельмах через суд пытался восстановиться в должности и компенсировать моральный вред. Он на протяжении 12 лет возглавлял управление ГИБДД по Новосибирской области, но 30 октября 2018 года был уволен «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

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«Центральным районным судом Новосибирска отказано в удовлетворении искового заявления Штельмаха к министерству внутренних дел России, Главному управлению министерства внутренних дел России по Новосибирской области о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения, внесении изменений в приказ», — уточнили в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после увольнения Сергея Штельмаха начали проверять следователи. Местные СМИ сообщали, что Штельмаха могут обвинить в превышении должностных полномочий. «Новосибирские новости» писали, что «по данным следствия, он продал депутату Заксобрания «удостоверение-вездеход».

Сам Штельмах подал иск в суд с требованием восстановить его в должности и компенсировать моральный вред. Но на судебное заседание, прошедшее 16 ноября по его же иску, экс-начальник новосибирского управления ГИБДД не явился.

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