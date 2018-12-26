В Росжелдоре уточнили сроки отмены городской электрички в Перми

Пермь, , 13:07 — REGNUM Закрытие железнодорожных путей общего пользования на перегоне между станциями Пермь-I и Пермь-II в данный момент невозможно. Об этом Федеральное агентство железнодорожного транспорта уведомило Министерство транспорта России, говорится в официальном ответе, который на своей странице в Facebook опубликовала местная активистка Людмила Елтышева.

Отметим, в ближайшее время до станции Мотовилиха перестанет ходить городская электричка. На участке будут курсировать трамвай и автобусы. Местные жители выступили против закрытия маршрута и даже выходили на митинг. Также они обратились в официальные органы.

Обращение Людмилы Елтышевой получили в Росжелдоре, туда оно было направлено из Госдумы. А 21 декабря последовал официальный ответ. По информации ведомства, ранее оно рассмотрело обращение заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Геннадия Верховых по вопросу о закрытии железнодорожного сообщения на перегоне «Пермь-I» — «Пермь-II». Оно было датировано 27 августа. Представители Уральского территориального управления Росжелдора обследовали этот участок и выявили расхождение с данными, предоставленными РЖД.

«На сегодняшний день принято решение о переносе сроков закрытия указанного участка на октябрь 2019 года», — уточнили в ведомстве.

Как пишет Накануне.Ru со ссылкой на министерство транспорта Пермского края, сроки закрытия участка вызваны необходимостью синхронизировать этот процесс с проектированием и строительством трамвайной ветки между транспортно-пересадочными узлами «Пермь-2» и «Мотовилиха». Участок планируется закрыть осенью.