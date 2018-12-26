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Общественная палата РФ отказалась исключать мурманский аэропорт из конкурса

Общество

Пересмотра итогов конкурса на присвоение имени аэропорту в Мурмашах не будет

Мурманск, 26 декабря 2018, 13:00 — REGNUM  Общественная палата РФ отказалась пересматривать результаты голосования о имени мурманскому аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, мурманские общественники, выступающие против присвоения аэропорту имени Николая II, обратились в Общественную палату с просьбой исключить Мурманск из конкурса.

В своем ответе Общественная палата не указала причин отказа, безапелляционно указав: «…отменить результаты голосования и исключить международный аэропорт Мурманска из числа участников в настоящее время не представляется возможным».

Как сообщало ИА REGNUM, результаты голосования указывают на то, что аэропорт заполярной столицы должен носить имя Николая II. За этот вариант было отдано более 68 тысяч голосов (48%). На втором месте — имя Ивана Папанина, за него проголосовали 42%.

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