Москва, , 12:58 — REGNUM В Москве вдвое увеличили штраф за неоплату парковки — теперь он составляет 5 тысяч рублей. Соответствующий закон был принят в ходе заседания Московской городской думы 26 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В целях обеспечения соразмерности стоимости платы за парковку и размера административного штрафа за неуплату этой стоимости, а также обеспечения последовательной реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в области благоустройства в городе Москве законопроектом предлагается установить административный штраф за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в размере 5 000 рублей», — представила проект закона председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Людмила Портнова («Единая Россия»).

Она также отметила, что стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7 140 рублей (от 40 до 380 рублей в час с 8.00 до 21.00 и 200 рублей в час с 21.00 до 8.00), в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети — от 1200 до 14 400 рублей (от 50 до 600 рублей в час).

Однако услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что свидетельствует об их экономической обоснованности.

Напомним, сейчас размер взимаемого административного штрафа за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в соответствии со статьей 8.14 КоАП города Москвы составляет 2 500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве действуют новые правила парковки, по которым увеличена стоимость до 380 рублей в час, сокращено бесплатное время с 15 до 5 минут, а также перестало быть бесплатным воскресенье.

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