Mattel вскоре лишится лицензионных прав на игрушки по комикс-вселенной DС

Эль Сегундо, США, , 12:58 — REGNUM Всемирно известный производитель игрушек Mattel вскоре потеряет лицензионные права на игрушки, имеющие отношение к вселенной комиксов DC. Об этом 25 декабря сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1077804198811525120

Издание пишет, что действующее соглашение между DC и Mattel истекает в 2020 году. После этого компания не может больше производить игрушки для мальчиков, водные игрушки, роботизированные игрушки на радиоуправлении, а также паззлы с изображением персонажей DC.

После 2020 года права перейдут к компании Spin Master. Издание отмечает, что на фоне этой новости акции Mattel упали на 4,5%, притом, что за 2018 год их стоимость уменьшилась на 40% и достигла 18-летнего минимума.

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Напомним, в 2017 году Spin Master сообщила, что её доходы составили $1,56 млрд. За этот же период доходы Mattel составили $4,88 млрд. Hasbro удалось обойти их обоих, в 2017 году компания смогла реализовать продукции на сумму $5,2 млрд.

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