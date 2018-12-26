Сеть супермаркетов Walmart запатентовала систему прослушки

Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Крупная американская торговая сеть Walmart запатентовала систему для прослушивания, распознавания и анализа действий и разговоров покупателей в своих магазинах. Российские СМИ недавно обратили внимание на публикацию по этому поводу The Verge.

В документе указано, что система анализирует шуршание сумок и сопоставляет его с количеством товаров в чеке. Создатели уверяют, что это позволит бороться с ворами, а также кассирами, не пробивающими товары.

Технологию можно использовать в том числе для изучения того, как сотрудники взаимодействуют с покупателями. Звуковые датчики будут фиксировать разговоры между служащими и гостями. По этим записям система проанализирует, корректно ли персонал общается с гостями.

В патенте приводится еще несколько версий того, как можно использовать новую технологию. Например, Walmart сможет отслеживать настроения покупателей или собирать отзывы о товарах.

Ранее компания запатентовала биометрическую тележку, которая может считывать эмоции покупателей. С ее помощью магазин будет знать, какие товары вызывают максимальное сердцебиение и от каких скидок поднимается температура покупателей.

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