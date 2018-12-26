На Украине со второй попытки не смогли продать российский сейнер «Норд»

Киев, , 12:39 — REGNUM Аукцион по продаже захваченного Украиной рыболовецкого судна «Норд» не состоялся, сообщило 26 декабря издание «Украинская правда».

На чужое имущество не нашлось покупателей — единственную заявку отклонили, поскольку претендент не оплатил гарантийный взнос в размере более $370 тыс.

Напомним, после безуспешной попытки продать судно, его вновь выставили на аукцион со скидкой 10%.

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Российские эксперты считают, что «Норд» является проблемным приобретением, поскольку его новый владелец не сможет на нём уплыть дальше 20 миль от украинского берега.

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Напомним, сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года. Украинские власти, увидев российские паспорта, выданные в Крыму, начали утверждать, будто моряки являются гражданами Украины, и одновременно обвинять их в нарушении миграционного законодательства, а капитана судна — в государственной измене.

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