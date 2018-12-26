На Среднем Урале назвали приоритеты для первого этапа мусорной реформы

Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Одна из ближайших задач, которые нужно решить в ходе реализации «мусорной реформы» в Свердловской области — протестировать новый механизм сбора денег за бытовые отходы с населения. Об этом заявил директор регионального оператора по работе с бытовым мусором «Спецавтобаза» Григорий Вихарев на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для начала необходимо понимать, как будет осуществляться услуга по вывозу мусора с точки зрения её реализации — по сбору денежных средств с населения. Только после этого можно обсуждать перспективы. На сегодняшний день главная задача — вывоз мусора качественно и своевременно», — заявил руководитель.

Впрочем, Вихарев добавил, что не видит никаких проблем в сборе денег по новым тарифам.

Руководитель «Спецавтобазы» считает, что уже после «обкатки» новой схемы можно будет говорить о строительстве «мусорной» инфраструктуры.

«Пока мы не можем точно сказать населению, что нас ждёт в перспективе. Я уверен, что нас ждёт светлое будущее, при осуществлении качественной услуги по сбору мусора. Будут и переработочные комплексы, будет и строительство заводов в перспективе. Президент поставил эту задачу, мы не имеем права не реализовать её», — считает глава «Спецавтобазы».

Глава свердловского филиала компании «Рифей» Федор Потапов подтвердил журналистам, что первым делом необходимо ввести новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, а уже потом — строить новую инфраструктуру для их приёма и обработки.

Характерно, что ни один из руководителей не назвал точных расценок по новым тарифам. В регионе действуют ограничительные ценовые рамки, установленные для каждого регионального оператора. Будет ли тариф устанавливаться на уровне максимально разрешённого областью — не ясно.

Напомним, 26 декабря руководители региональных операторов по обращению с бытовым мусором заявили, что их компании готовы к работе по новым правилам с 1 января. А 21 декабря глава Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина не исключила, что границы по «мусорным тарифам» могут пересмотреть в 2019 году. Сейчс «Спецавтобазе» разрешили установить тариф до 697,76 рублей за кубометр мусора. «Рифею» — до 845,87 рублей за кубометр, а «ТБО «Экосервис» — до 713,57 рублей.

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