В Махачкале фильм о корейской группе отменили из-за угроз в соцсетях

Махачкала, , 12:22 — REGNUM Возмущение и угрозы в дагестанском сегменте соцсетей стали причиной отмены показа фильма о популярной южнокорейской музыкальной группе BTS (Bangtan Boys), который был запланирован в Махачкале. Об этом 26 декабря сообщает «Коммерсантъ».

В фильм «Love Yourself» вошла запись концертов на Олимпийском стадионе в Сеуле в мае 2018 года, после которых команда из семи юношей отправилась в тур по Азии. В России прокатчики организуют показы фильма после того, как в том или ином городе появится достаточное число желающих.

Так, в ряде городов РФ и СНГ показы должны состояться 26 января 2019 года. Одним из них оказалась Махачкала, однако новость о показе возмутила «блюстителей нравственности». Они выступили против музыкантов-«неформалов», обвинили их в «разврате» и заподозрили в гомосексуализме из-за недостаточно мужественной внешности.

В результате организаторы отказались от демонстрации фильма в Махачкале, продажа билетов была прекращена. В российском фан-клубе BTS посетовали на субъективное восприятие чужой культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России были отменены несколько выступлений популярных у молодежи рэп-музыкантов. Президент Владимир Путин поручил разобраться в ситуации.

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