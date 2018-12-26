Нейросеть на дорогах Москвы вычислит подмену госномеров автомобилей

Москва, , 12:13 — REGNUM В Москве запущена нейросеть для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил руководитель дирекции фотовидеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер, передаёт агентство «Москва».

"ЦОДД запустил нейросеть. Ее использование позволит решить сразу две важные задачи. Во-первых, будут исключены ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак и штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Во-вторых, легче будет вычислить мошеннические действия по подмене номеров», — заявил Леглер.

Ранее комплекс видеофиксации определял номер, а к нему из базы данных выгружалась марка. И специалисты определяли соответствие при помощи визуального осмотра. Теперь эту работу выполнит программное обеспечение. Если зафиксирован признак нарушения, автомобиль автоматически проверят на соответствие марки и номера при помощи нейросети.

По его словам, если нейросеть определяет, что марка автомобиля не соответствует зарегистрированному знаку, то передает материал на дополнительную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в США разработали нейросеть для рецензирования научных статей.

Читайте ранее в этом сюжете: В США разработали нейросеть для рецензирования научных статей