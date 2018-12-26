Жертвами пожаров в Кабардино-Балкарии в 2018 году стали семь человек

Нальчик, , 12:09 — REGNUM Семеро жителей Кабардино-Балкарии погибли в 2018 году при пожарах. Еще 46 человек получили травмы в результате возгораний. Всего за прошедший год в республике произошло 520 пожаров.

Сумма ущерба от них составила более 93, 644 млн рублей. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС России по КБР Мухамед Хажикаров. По его словам, сумма ущерба выросла в разы по сравнению с 2017 годом. Это произошло во многом из-за крупного пожара на Зеленом рынке Нальчика.

Хажикаров отметил также, что впервые за последние годы в Кабардино-Балкарии жертвами пожара стали дети — два ребенка погибли в огне в многоквартирном жилом доме в октябре 2018 года. С 2013 года таких случаев на территории региона не было допущено.

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По словам представителя МЧС, причинами большинства пожаров в 2018 году стали, как и прежде, неисправность внутридомовых сетей и электрооборудования, из-за которых случился 151 пожар. Еще 16 пожаров произошло по причине эксплуатации неисправного газового оборудования. За три последних года от отравления природным либо угарным газом погибло 38 человек, пострадало еще 189.

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Напомним, в 2017 году в Кабардино-Балкарии произошло 520 пожаров, в результате которых погибли восемь человек и пострадали еще 50. Материальный ущерб от пожаров составил более 8,611 млн рублей.