В Махачкале отменили показ фильма про корейскую группу BTS из-за угроз

Махачкала, , 12:22 — REGNUM Кинотеатр Cinema Hall в Махачкале отменил показ фильма-концерта Love Yourself корейской поп-группы BTS. Причиной стали призывы в социальных сетях к срыву мероприятия и угрозы в отношении тех, кто пойдет на показ, сообщает «Коммерсантъ».

Мировая премьера фильма запланирована на 26 января 2019 года. В России объединение CoolConnections вместе с фан-клубом BTS разработало особую схему показа. Поклонники из любого города создают группу во «ВКонтакте» и собирают более ста желающих посмотреть фильм. После этого прокатчики договариваются с местными кинотеатрами. В Махачкале в специальную группу вступило более 800 человек. Продажа билетов началась 20 декабря.

Вскоре в Instagram стали появляться комментарии от представителей многотысячных сообществ, выступающих против «неформалов», «разврата», «осовременивания земляков», а также любых музыкальных концертов, не соответствующих исламским канонам.

«Мы должны отменить этот беспредел. В Махачкале для неформалов хотят 26 января показать фильм про группу BTS (семь корейских гомосексуалов (отредактировано — прим.ред.)», — пишет amirovskaya_mahachkala.

«Отменить надо срочно, это ни в какие ворота не лезет, разврат распространяют», — считает Тимур.

Спустя несколько дней кинотеатр был вынужден остановить продажу билетов и отменить предстоящий показ. Часть махачкалинских поклонников BTS собираются посмотреть концерт в одном из ближайших городов.

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Корейский бой-бенд BTS был создан в 2013 году. Группа быстро стала одной из самых популярных в стиле Korean pop: их песни и альбомы попадали в топы мировых чартов, а коллектив первой из корейских групп номинировали на «Грэмми». Всего у BTS более 120 музыкальных наград. С момента дебюта они продали свыше пяти миллионов своих записей по всему миру. В фильме Love Yourself смонтирована видеозапись концерта BTS на Олимпийском стадионе в Сеуле.

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