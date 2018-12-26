Владимирские депутаты лишили богатых школьников бесплатного питания

Владимир, , 12:06 — REGNUM Депутаты горсовета Владимира на заседании 25 декабря приняли поправки, согласно которым в городе вводятся адресные льготы на оплату питания школьников. Как сообщила пресс-служба горсовета, теперь бесплатные завтраки или обеды будут получать только ученики 1−4 классов, которые воспитываются в малообеспеченных и многодетных семья, а также дети-инвалиды. Также в число льготников вошли дети, чьи родители имеют инвалидность. Всем остальным семьям, в которых есть дети, учащиеся в начальной школе, будут компенсировать 50% стоимости завтраков.

Кроме того, бесплатный обед и завтрак будут получать еще 340 детей, которые обучаются по адаптированным образовательным программам. Одно из двух смогут выбрать 3,3 тыс. учеников 5−11 классов, которые живут в малообеспеченных семьях, и дети с инвалидностью. По данным депутатов, такой порядок вполне устраивает родителей. Против высказались только два депутата от КПРФ, которые в итоге покинули зал заседаний.

«Два депутата из фракции КПРФ потребовали, чтобы мэрия изыскала в дефицитном бюджете дополнительные средства, чтобы бесплатно кормить не только льготников, но и детей обеспеченных родителей. По предварительным расчетам, на это потребуется еще более 28,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Всего в 2019 году на организацию питания школ предусмотрено 111,5 млн рублей. Из них 68,7 млн рублей заложено в городском бюджете.

«Стоимость питания во владимирских школах не увеличивалась с 2013 года, школьный завтрак сейчас стоит 30 рублей, обед — 45 рублей, но цена на продукты за последние пять лет существенно выросла. Сегодня школьным столовым все сложнее соблюдать установленные нормы питания — в частности, по калорийности блюд, поэтому стоимость завтрака необходимо увеличить хотя бы до 40 рублей, а обеда — до 50 рублей, сохранив при этом все льготы, а также доплаты для учащихся начальных классов», — считают в горсовете.

ИА REGNUM отмечает, что бюджет Владимира на 2019 год принят с дефицитом в 338,3 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирские депутаты предлагают сэкономить на школьных завтраках