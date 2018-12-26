Среда, 26 Декабря 2018 года
12:47:03 МСК

Верховный суд Индии рассмотрит отмену натурализации мигрантов

Общество

В Верховный суд Индии поступило предложение о пересмотре ряда подзаконных актов, предусматривающих возможность натурализации нелегальных мигрантов

Нью-Дели, 26 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Верховный суд Индии рассмотрит предложение о пересмотре ряда подзаконных актов, позволяющих натурализацию нелегальных мигрантов из Бангладеш, которые являются индусами, сикхами, джайнами, парсами или христианами и скрываются от религиозных гонений на родине.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», автором предложения стал Нагарикатва Ааин Сонгсудхан Биродхи Манча. Основными аргументами в пользу изменения подзаконных актов являются существенные изменения в демографической ситуации в стране, которые вызвала неконтролируемая миграция населения из Бангладеш. Основной точкой скопления мигрантов является индийский штат Ассам (Диспур).

Кроме того, авторы петиции осудили политику правительства по разделению нелегальных мигрантов по религиозному признаку. Авторы предложения выступают за признание поправок в закон о паспортах и в положении министерства внутренних дел о предоставлении гражданства иностранным гражданам, которые делают натурализацию мигрантов «недействительным и незаконными».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить