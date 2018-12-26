Верховный суд Индии рассмотрит отмену натурализации мигрантов

Нью-Дели, , 12:38 — REGNUM Верховный суд Индии рассмотрит предложение о пересмотре ряда подзаконных актов, позволяющих натурализацию нелегальных мигрантов из Бангладеш, которые являются индусами, сикхами, джайнами, парсами или христианами и скрываются от религиозных гонений на родине.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», автором предложения стал Нагарикатва Ааин Сонгсудхан Биродхи Манча. Основными аргументами в пользу изменения подзаконных актов являются существенные изменения в демографической ситуации в стране, которые вызвала неконтролируемая миграция населения из Бангладеш. Основной точкой скопления мигрантов является индийский штат Ассам (Диспур).

Кроме того, авторы петиции осудили политику правительства по разделению нелегальных мигрантов по религиозному признаку. Авторы предложения выступают за признание поправок в закон о паспортах и в положении министерства внутренних дел о предоставлении гражданства иностранным гражданам, которые делают натурализацию мигрантов «недействительным и незаконными».