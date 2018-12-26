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Рабочий находится в реанимации после обрушения моста в Дагестане

Общество

Один из трёх пострадавших переведён на амбулаторное лечение

Буйнакск, Дагестан, 26 декабря 2018, 12:56 — REGNUM  Двое рабочих, пострадавших при обрушении моста в дагестанском Буйнакске, остаются в больнице. Третий переведён на амбулаторное лечение, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что один из пострадавших с открытой черепно-мозговой травмой находится в реанимации Центральной городской больнице Буйнакска. Он в сознании, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Состояние второго рабочего средней степени тяжести.

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Напомним, обрушение металлической конструкции реконструируемого моста произошло накануне, 25 декабря, в хода заливки бетоном плиты проезжей части. Ремонтные работы находились на завершающей стадии, сдать мост в эксплуатацию планировалось в начале 2019 года.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Следователи изъяли у проводящей ремонт организации служебную и техническую документацию.

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Обрушения мостов
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