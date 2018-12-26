Индийская диаспора в США выступила в поддержку премьера Нарендры Моди

Нью-Дели, , 14:39 — REGNUM Представители индийской диаспоры в США выступили в поддержку партии Бхарат Джаната Парти (БДП) и действующего премьер-министра Нарендры Моди. Сторонники БДП уверены в том, что Нарендра Моди проводит политику, которая сделает Индию не только самой быстрорастущей экономикой мира, но и движущей силой всего мирового сообщества.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», большинство сторонников БДП, проживающих в США, являются выходцами из индусского националистического движения Раштрия Сваямсевак Сангх (РСС), которое является идеологическим прародителем БДП. Кроме того, диаспора в США поддерживала Нарендру Моди еще в годы его управления штатом Гуджарат (Гандинагар).

Глава сторонников БДП Мадху Беллам призвал индийцев, проживающих на родине, также поддержать курс премьер-министра. Это произошло на фоне потери БДП трех крупнейших штатов, в которых они традиционно занимали лидерские позиции, а именно Мадхья Прадеш (Бхопал), Раджастан (Джайпур) и Чаттисгарх (Райпур). Наибольшей популярность в них на данный момент пользуется оппозиционная партия Индийский национальный конгресс.