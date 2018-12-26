На правительственнюу ёлку в Кабардино-Балкарии попадут 12 тысяч детей

Нальчик, , 11:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии более 12 тыс. учащихся с первого по седьмой классы побывают на новогодних елках, организованных по решению объединения организаций профсоюзов и правительства региона. Утренники начнутся в последние дни декабря и будут проводиться все зимние школьные каникулы — до 9 января 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Первая традиционная новогодняя елка состоится 28 декабря в Доме профсоюзов. В первую очередь на утренник приглашены дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты.

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Стоит отметить, что дети из Кабардино-Балкарии побывают и на традиционной новогодней елке в Кремле. Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря специальный детский поезд сообщением Минеральные Воды — Ростов — Москва повез на Кремлёвскую елку более 450 детей с Юга России и Северного Кавказа. Среди них есть и группа детей из Кабардино-Балкарии.