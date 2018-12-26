В округе Киву в ДР Конго празднуют Рождество с опасением — СМИ

Букаву, Конго, , 11:45 — REGNUM Жители избирательного округа южный Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) отмечают, что их радость в связи с Рождеством омрачена стразом из-за предвыборной суматохи. Выборы запланированы на конец недели, сообщает Deutsche Welle Swahili.

Люди задаются вопросом о готовности избирательной комиссии CENI к проведению выборов, а также представляют, что произойдет, если выборы снова не состоятся.

Кандидаты от города Букаву заявили, что были удивлены требованию мэра заплатить дополнительную сумму за размещение плакатов и баннеров в людных местах города.

Все гражданские институты и кандидаты в президенты проигнорировали просьбу мэра, объяснив это тем, что могут ничего не платить во время предвыборной кампании.

Издание отмечает, что несмотря на страх избирателей в округе южный Киву, они празднуют Рождество по мере своих возможностей. Однако есть и те, кто отказывается от празднования по разным причинам — религиозным, экономическим и причинам здоровья.