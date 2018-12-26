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В округе Киву в ДР Конго празднуют Рождество с опасением — СМИ

Общество

Из-за предвыборной суматохи в Демократической Республике Конго жители празднуют Рождество со страхом, опасаясь неспокойной обстановки в стране

Букаву, Конго, 26 декабря 2018, 11:45 — REGNUM  Жители избирательного округа южный Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) отмечают, что их радость в связи с Рождеством омрачена стразом из-за предвыборной суматохи. Выборы запланированы на конец недели, сообщает Deutsche Welle Swahili.

Люди задаются вопросом о готовности избирательной комиссии CENI к проведению выборов, а также представляют, что произойдет, если выборы снова не состоятся.

Кандидаты от города Букаву заявили, что были удивлены требованию мэра заплатить дополнительную сумму за размещение плакатов и баннеров в людных местах города.

Все гражданские институты и кандидаты в президенты проигнорировали просьбу мэра, объяснив это тем, что могут ничего не платить во время предвыборной кампании.

Издание отмечает, что несмотря на страх избирателей в округе южный Киву, они празднуют Рождество по мере своих возможностей. Однако есть и те, кто отказывается от празднования по разным причинам — религиозным, экономическим и причинам здоровья.

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Рождество Христово
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