В Эфиопии будут протестированы первые медикаменты местного производства

Аддис-Абеба, , 15:10 — REGNUM Эфиопский институт общественного здравоохранения объявил, что завершена подготовка к последней экспериментальной оценке более десяти произведенных в стране наименований лекарственных средств. Директор института Эбба Абате сообщил, что в стране были разработаны и протестированы традиционные лекарственные средства, в основном средства по уходу за кожей, которые были проверены на животных на предмет их эффективности и побочных действий. Об этом сообщило 25 декабря эфиопское информационное агентство The Ethiopian Herald.

По словам г-на Абате, следующими шагами будет оценка, обработка и вывод лекарственных средств на рынок Эфиопии, что пойдет на пользу обществу и стране. Директор подчеркнул, что Эфиопия имеет неиспользованный потенциал в производстве традиционных лекарственных средств, которые до сих пор еще даже не изучались. Сектор производства медикаментов, по его словам, сыграет важную роль в общественном здравоохранении, помимо его потенциала для привлечения иностранной валюты, создания рабочих мест в производстве и привлечения инвесторов при условии выработки надлежащей политики и стратегии.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Менгесту Арегау заявил, что Эфиопия является одной из стран мира, которые обладают богатым опытом традиционной медицины, наряду с Китаем и Индией, и более 80% населения Эфиопии постоянно использует именно традиционные лекарственные средства. По его словам, по сравнению с другими странами Эфиопия обладает огромным потенциалом для производства качественных, экологически чистых продуктов, которые являются более предпочтительными в некоторых случаях, чем даже методы современной медицины. Г-н Арегау добавил, что ВОЗ одобряет планы эфиопского руководства по развитию сектора традиционной медицины и представления лекарственных средств на внутреннем, а впоследствии, возможно, и на внешнем рынке фармацевтических препаратов.