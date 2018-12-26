Власти Ливии обнаружили тела 34 эфиопов-христиан, убитых ИГИЛ*

Аддис-Абеба, , 11:52 — REGNUM Тела 34 эфиопов-христиан, казненных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году, были эксгумированы из братской могилы властями Ливии. По сообщению департамента уголовного розыска министерства внутренних дел Ливии, полиция узнала о существовании массовых захоронений во время допросов арестованных членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На допросе боевики сознались, что массовое захоронение убитых христиан эфиопского происхождения находится на ферме недалеко от города Сирт, который в то время служил базой боевиков. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло под свой контроль Сирт, родной город бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, в 2015 году и потеряло город в конце 2016 года, когда он был отбит правительственными войсками, при поддержке со стороны США. Об этом сообщило 25 декабря эфиопское новостное агентство Ezega.

Правительство Ливии заявило, что тела будут отправлены на родину в Эфиопию сразу после завершения следственных мероприятий при использовании надлежащих международных каналов сообщения.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовало видео в социальных сетях в 2015 году, где боевики выставляют своих жертв из Эфиопии, одетых в оранжевые комбинезоны, на пляже. По данным полиции, мотивом для убийства стало вероисповедание граждан Эфиопии.

По сообщениям федеральной полиции Эфиопии, граждане страны уже давно используют небезопасные маршруты через соседние страны в надежде достичь Евросоюза и других западных стран в поисках лучшей жизни. Многие из них погибли по пути в опасных морских водах либо в таких странах, как Судан, Ливия и Йемен.

Предыдущие составы правительства Эфиопии не предпринимали каких-либо серьезных усилий по спасению попавших по таким обстоятельствам в беду эфиопов и не создавали механизмов для оказания им помощи, где бы они ни находились.