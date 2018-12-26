«Будет ещё сложнее»: москвичей пересаживают на общественный транспорт

Москва, , 11:23 — REGNUM Отправляться в центр Москвы следует на общественном транспорте, сообщает 26 декабря Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Сегодня в центр только (слово выделено заглавными буквами, — прим. ИА REGNUM ) на городском транспорте — на дорогах уже (!) не очень, днем будет ещё сложнее из-за снега и ограничений движения для проезда детей на Кремлевскую ёлку. Метро и наземный транспорт работают штатно», — написано в микроблоге ЦОДД.

Ежедневно около недели сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в российской столице от 7 баллов и выше. Предновогодний ажиотаж совпал со снежной погодой и перепадами температур, гололедицей.

Как сообщало ИА REGNUM, международные исследования ставят Москву на первое место среди столиц Европы по пробкам. В среднем водители провели в них в 2017 году по 91 часу.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва возглавила рейтинг столиц Европы с худшими пробками