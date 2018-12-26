«Ярославльводоканал» повышает надежность водоснабжения жителей

Ярославль, , 11:16 — REGNUM Для улучшения качества и надежности снабжения холодной водой потребителей организован целый комплекс мер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на Ярославском водоканале.

Основные усилия направлены на модернизацию сетей.

Всего в этом году проложено более 19 километров водопроводных и более 2 километров канализационных сетей. В частности, только на улице Магистральная было заменено почти 2,5 километра трубопровода. Большой объем работ выполнен также на улицах Богдановича, Индустриальная, Чехова, Павлова, Чайковского, Салтыкова-Щедрина, проспекте Авиаторов и Ленинградском проспекте. Все это позволит уменьшить повреждения на водопроводных сетях и снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Помимо этого, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду было промыто более 2-х тысяч километров сетей водопровода и ста километров сетей канализации, проведен капитальный ремонт более тысячи колодцев, заменено почти 5 тысяч задвижек.

На Южной и Северной водопроводных станциях проведены реконструкция и капитальный ремонт сооружений водоподготовки. Это позволит совершенствовать процессы очистки воды. Еще одно важное направление — это мероприятия по энергосбережению. К примеру, на Южной водопроводной станции модернизировано устаревшее электрооборудование. В рамках этих работ заменили шкафы автоматического управления насосными агрегатами, установку новых высоковольтных ячеек и частотного преобразователя. На Ярославском водоканале отмечают — все эти меры в комплексе повысят надежность системы водоснабжения и обеспечат бесперебойное оказание услуг жителям.