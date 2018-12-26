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Ольга Баталина: чтобы Новый год и Рождество были по-хорошему хлопотными!

Общество

Новогодние праздники наполнены надеждой

Ольга Баталина: чтобы Новый год и Рождество были по-хорошему хлопотными!
Депутат Госдумы Ольга Баталина

Москва, 26 декабря 2018, 11:29 — REGNUM  Первый заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина поздравила читателей ИА REGNUM с наступающим Новым годом и Рождеством:

«Новогодние праздники любят в каждой семье, потому что они наполнены надеждой. Надеждой на то, что наступающий год принесет удачу и достаток, что близкие будут здоровы и счастливы, что в нашей стране жизнь будет меняться к лучшему и шаг за шагом мы вместе преодолеем все трудности!

В эти дни принято совершать добрые дела и прощать обиды, заряжаться позитивными эмоциями, общаться с родными и друзьями. С таким хорошим настроением легче решаются любые задачи, которых впереди у нас немало.

От всей души желаю всем, чтобы новогодняя ночь и Рождество были радостными, по-хорошему хлопотными, веселыми и дружными! Пусть в наступающем году у вас будет много счастливых дней!»

Первый заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина

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