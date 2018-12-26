Среда, 26 Декабря 2018 года
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В столице Пакистана начались беспорядки после приговора экс-премьеру

Общество

Сторонники осуждённого Наваза Шарифа перекрыли трассу в Исламабаде

Исламабад, 26 декабря 2018, 11:27 — REGNUM  Члены и сторонники партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» выступили в поддержку своего осуждённого лидера Наваза Шарифа.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, 24 декабря Судом отчетности Пакистана экс-премьер Наваз Шариф был признан виновным по делу о сталелитейных заводах «Аль-Азиза» и приговорён к семи годам тюремного заключения. Разгневанные приговором своему лидеру, члены партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» перекрыли трассу Исламабад — Кашмир, поджигая сено и останавливая автомобили. Протестующие бросали камни в стражей порядка и громили муниципальную собственность. Вскоре они были разогнаны усиленным отрядом полиции.

Ранее Правительство Пакистана, ожидая беспорядков в столице в день оглашения приговора Навазу Шарифу, развернуло дополнительно 1000 полицейских.

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Зарубежная хроника
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