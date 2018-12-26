В Хмельницкой области приход УПЦ перешёл к раскольникам

Доброгорща, Украина, 26 декабря 2018, 11:12 — REGNUM Члены Свято-Николаевского прихода села Доброгорща Хмельницкой области приняли решение перейти из канонической УПЦ в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил представитель раскольников Антоний Махота 25 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Решение прихожан поддержал их священник Александр Буланов.
Напомним, ранее три прихода во Львовской области приняли решение перейти в ПЦУ.
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25 декабря президент Украины Пётр Порошенко открыто заявил, что созданная при его непосредственном участии раскольничья церковь, выполняет политическую задачу по ускоренному отрыву Украины от России.
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