Пакистан обогнал КНР по темпу роста количества научных статей

Исламабад, , 12:46 — REGNUM 25 декабря агентство Clarivate Analytics for Nature опубликовало доклад о науке в странах мира.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Пакистан занял второе место среди всех государств по темпам прироста количества научных статей, обогнав по этому показателю неизменного лидера прошлых лет, Китай. Единственной страной, которая опережает Пакистан с 15,9% прироста, оказался Египет, где увеличение числа научных статей составило 21%.

Эксперты не могут дать внятного объяснения тому, почему Пакистан и Египет оказались на вершине списка. С точки зрения авторов доклада, такой стремительный рост объясняется тем, что страны находятся в списке аутсайдеров научного прогресса. Кроме того, свою роль могли сыграть и крупные исследовательские центры, которые развивают сотрудничество с пакистанскими университетами.