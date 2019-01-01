Граждане РФ назвали самые желанные подарки от Деда Мороза

Москва, , 11:04 — REGNUM Если бы взрослые жители России писали бы письмо Деду Морозу, как в детстве с просьбой о подарке, то 66% попросили бы здоровья для себя и своих близких. 39% попросили бы у Деда Мороза настоящего счастья, 32% много денег. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Встретить настоящую любовь в новом 2019 году хотят 9% опрошенных. Для 5% респондентов отличным подарком на новы год стала бы женитьба или замужество, а для 4% — рождение ребенка.

15% граждан РФ в качестве подарка на Новый год заказали бы новый автомобиль. По 14% обрадовались бы новой квартире и путешествию. Новый смартфон стал бы лучшим подарком от Деда Мороза для 7% опрошенных.

5% российских граждан мечтают о новом компьютере, а 3% респондентов хотели бы получить в качестве подарка ювелирное украшение.

Опрос проведен в ноября 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше во всех федеральных округах РФ.

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Как сообщалоИА REGNUM, по данным на начало декабря Деду Морозу в России прислали более 76,4 тыс. писем. Это на 4 тыс. больше, чем в 2017 году. Чаще всего взрослые просят на Новый год благополучие, квартиру и повышение зарплаты, а дети — игрушки всех видов.

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