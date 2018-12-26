Главу Коллегии адвокатов Израиля подозревают в мошенничестве

Иерусалим, , 12:00 — REGNUM 25 декабря в мировой суд города Ришон ле-Цион поступило обвинительное заключение от прокуратуры Центрального округа Израиля в отношении главы Коллегии адвокатов страны Эфи Наве. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, адвокату вынесли обвинение сразу по нескольким статьям: мошенничество, преступный сговор, а также незаконное пересечение границы.

Известно, что вторым фигурантом данного дела стала супруга Наве, с которой юрист разводится. Супруги незаконно пересекли границу Израиля таким образом, чтобы ни в одних документах не значился их совместный выезд. Следователи отмечают, что факт совместного пребывания супругов за границей мог бы помешать бракоразводному процессу.

Подозреваемых задержали на паспортном контроле в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион на обратном пути в Израиль. На допросе, проводимом пограничной службой, Наве утверждал, что он не знаком с женщиной, с которой вместе проходил контроль. Показания Наве вызвали подозрения у инспектора, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

Вероятно, что Эфи Наве будет снят с занимаемого им поста главы Коллегии адвокатов Израиля.