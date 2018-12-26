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Япония просит Тайвань убрать статую «женщины для утех»

Общество

Япония попросила партию Тайваня убрать статую в Тайнане, символизирующую «женщину для утех»

Токио, 26 декабря 2018, 11:45 — REGNUM  Представители Японско-Тайваньской ассоциации бирж попросили представителей Гоминьдана, крупнейшей оппозиционной партии Тайваня, предпринять необходимые меры в отношении статуи «женщины для утех», которая была установлена при поддержке партии.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», термин «женщины для утех» относится к выходцам из японских колоний времен Второй мировой войны, которые были вынуждены оказывать сексуальные услуги японским военнослужащим.

Глава ассоциации, которая представляет интересы Японии в Тайване, Микио Нумата обратился к бывшему президенту Тайваня Ма Инцзю, которыйбыл одним из инициаторов открытия статуи. Нумата объяснил позицию Японии и заявил, что подобные статуи нивелируют усилия Японии по разрешению проблем исторического прошлого и урегулированию давних противоречий. Тайваньский политик заявил, что позиция Гоминьдана по этому вопросу неизменна.

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Зарубежная хроника
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