Япония просит Тайвань убрать статую «женщины для утех»

Токио, , 11:45 — REGNUM Представители Японско-Тайваньской ассоциации бирж попросили представителей Гоминьдана, крупнейшей оппозиционной партии Тайваня, предпринять необходимые меры в отношении статуи «женщины для утех», которая была установлена при поддержке партии.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», термин «женщины для утех» относится к выходцам из японских колоний времен Второй мировой войны, которые были вынуждены оказывать сексуальные услуги японским военнослужащим.

Глава ассоциации, которая представляет интересы Японии в Тайване, Микио Нумата обратился к бывшему президенту Тайваня Ма Инцзю, которыйбыл одним из инициаторов открытия статуи. Нумата объяснил позицию Японии и заявил, что подобные статуи нивелируют усилия Японии по разрешению проблем исторического прошлого и урегулированию давних противоречий. Тайваньский политик заявил, что позиция Гоминьдана по этому вопросу неизменна.